Полиция: Функционеры ПНФА пытались нарушить общественный порядок в Новханы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня сначала трое представителей Азербайджанской народной партии и 25 членов Партии классического народного фронта Азербайджана, а затем 125 представителей Партии "Мусават" и 135 членов Партии народного фронта Азербайджана, в целом 288 человек с 11:00 по 14:00 провели в абшеронском поселке Новханы церемонию по случаю 135-летия со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде.

Об этом Report сообщили в Управлении полиции Абшеронского района.

Было отмечено, что несмотря на сделанное ранее предупреждение, ведущие функционеры ПНФА попытались нарушить общественный порядок, скандируя не относящиеся к сути мероприятия лозунги политического характера. Однако, данная попытка была пресечена сотрудниками полиции.