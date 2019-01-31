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    Полиция: Функционеры ПНФА пытались нарушить общественный порядок в Новханы

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня сначала трое представителей Азербайджанской народной партии и 25 членов Партии классического народного фронта Азербайджана, а затем 125 представителей Партии "Мусават" и 135 членов Партии народного фронта Азербайджана, в целом 288 человек с 11:00 по 14:00 провели в абшеронском поселке Новханы церемонию по случаю 135-летия со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде. 

    Об этом Report сообщили в Управлении полиции Абшеронского района. 

    Было отмечено, что несмотря на сделанное ранее предупреждение, ведущие функционеры ПНФА попытались нарушить общественный порядок, скандируя не относящиеся к сути мероприятия лозунги политического характера. Однако, данная попытка была пресечена сотрудниками полиции. 

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