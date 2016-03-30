Фуаду Гахраманлы объявлены решения и заключения в отношении лиц, задержанных во время нардаранских событий

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня были проведены следственные мероприятия в отношении заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы, находящегося в Бакинском следственном изоляторе.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Гахраманлы Немат Керимли.

По словам адвоката, следственные действия заключались в том, что решения и заключения экспертизы в отношении других лиц, обвиняемых в связи с этим событием (лица, обвиняемые в связи с происшествиями в Нардаране), были объявлены Ф.Гахраманлы: "Фуад Гахраманлы отказался подписать решения и заключения экспертизы, так как они не имеют к нему никакого отношения".

Отметим, что заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Фуада Гахраманлы выдвинуты обвинения по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.