Фуада Аббасова депортируют в Азербайджан завтра

Приобретен билет для депортации азербайджанского журналиста Фуада Аббасова в Баку.

Об этом российскому бюро Report сообщил член Комитета защиты прав Фуада Аббасова, председатель Общества "Азербайджан" Огтай Гусейнов.

Он сказал, что билет куплен на 31 мая.

"Была подана апелляция на решение Химкинского суда по депортации Фуада Аббасова. Если письмо с жалобой до завтра не поступит в изолятор, Фуад Аббасов будет отправлен в Баку 31 мая".

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.

Игбал Рустамов