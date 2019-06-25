​Фуад Аббасов прибыл в Баку

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов, депортированный из России, прибыл в Баку, передает Report.

В аэропорту Аббасова встречали его близкие и представители общественности.

Отметим, что несколько азербайджанских общин России обратились в Химкинский городской суд Московской области с требованием депортации Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая вынес решение по делу №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. Затем на решение суда была подана апелляционная жалоба. Московский областной суд отклонил жалобу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

В настоящее время содержащийся в центре для мигрантов в городе Королев Московской области Ф.Аббасов ожидает депортации в Азербайджан. Журналист дважды покупал билет за свой счет, однако не был депортирован в Азербайджан. Ф.Аббасов в знак протеста начал голодовку.