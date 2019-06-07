Азербайджанский журналист Фуад Аббасов объявил голодовку.

Как сообщает российское бюро Report, задержанный в России журналист Фуад Аббасов, которого сегодня должны депортировать на родину, распространил голосовое сообщение.

В сообщении говорится: «С сегодняшнего дня я начинаю голодовку. Потому что сегодня я должен был уехать в Азербайджан, но по дороге в аэропорт машину развернули, и меня отвезли в специальный изолятор для мигрантов в Королеве Московской области. Пусть меня либо отправят в Азербайджан, либо же отпустят. Поэтому я начинаю голодовку".

Напомним, ранее Московский областной суд отклонил жалобу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда.

Следует отметить, что азербайджанскому журналисту Фуаду Аббасову запретили въезд в Россию на 50 лет.Решение было принято по запросу Федеральной службы безопасности России.



Этой ночью Ф. Аббасова должны были депортировать из России рейсом Москва-Баку.

Игбал Рустамов