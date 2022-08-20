Фоторепортаж с места пожара в Сиязани

Работы по тушению пожара, произошедшего в лесном массиве в селе Даг Гушчу Сиязанского района, продолжаются.

Работы по тушению пожара, произошедшего в лесном массиве в селе Даг Гушчу Сиязанского района, продолжаются.

Как передает командированный в Сиязанский район сотрудник Report , на гористой местности со сложным рельефом горят деревья, кустарники и сухая трава.

Задымление наблюдается на участке леса площадью свыше 40 гектаров.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 300 сотрудников, пять пожарных машин, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и три вертолета авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Ветреная и жаркая погода создает трудности в тушении пожара.

Отметим, что возгорание в лесном массиве села Даг Гушчу Сиаязанского района произошло вечером 19 августа. Всего в северном регионе страны следы пожаров наблюдаются на площади около 5000 гектаров.