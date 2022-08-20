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Фоторепортаж с места пожара в Сиязани

Фоторепортаж с места пожара в Сиязани Работы по тушению пожара, произошедшего в лесном массиве в селе Даг Гушчу Сиязанского района, продолжаются.
Происшествия
20 августа 2022 г. 19:20
Фоторепортаж с места пожара в Сиязани

Работы по тушению пожара, произошедшего в лесном массиве в селе Даг Гушчу Сиязанского района, продолжаются.

Как передает командированный в Сиязанский район сотрудник Report, на гористой местности со сложным рельефом горят деревья, кустарники и сухая трава.

Задымление наблюдается на участке леса площадью свыше 40 гектаров.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 300 сотрудников, пять пожарных машин, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и три вертолета авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Ветреная и жаркая погода создает трудности в тушении пожара.

Отметим, что возгорание в лесном массиве села Даг Гушчу Сиаязанского района произошло вечером 19 августа. Всего в северном регионе страны следы пожаров наблюдаются на площади около 5000 гектаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə yanğının baş verdiyi ərazidən FOTOREPORTAJ

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