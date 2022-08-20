Фоторепортаж с места пожара в Сиязани

Работы по тушению пожара, произошедшего в лесном массиве в селе Даг Гушчу Сиязанского района, продолжаются.
Как передает командированный в Сиязанский район сотрудник
Задымление наблюдается на участке леса площадью свыше 40 гектаров.
В настоящее время к тушению пожара привлечены 300 сотрудников, пять пожарных машин, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и три вертолета авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Ветреная и жаркая погода создает трудности в тушении пожара.
Отметим, что возгорание в лесном массиве села Даг Гушчу Сиаязанского района произошло вечером 19 августа. Всего в северном регионе страны следы пожаров наблюдаются на площади около 5000 гектаров.