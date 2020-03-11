Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

Ключевые индексы повысились по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после обвала котировок днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки. Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1167,14 пункта (4,89%) и установился на отметке 25 018,16 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 135,67 пункта (4,94%) и оказался на отметке 2882,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 393,58 пункта (4,95%), до 8344,25 пункта.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:40 по времени Восточного побережья США (00:40 – бакинское время) цена поставок энергоносителя в апреле повысилась на 3,31 долларов США (10,63%), до 34,44.