Fitch повысил рейтинги Международного Банка Азербайджана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги Международного Банка Азербайджана, повысив долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на 4 ступени до B- и краткосрочный рейтинг до уровня B со стабильным прогнозом.

Как передает Report, в пресс-релизе агентства говорится, что повышение рейтингов связано с завершением 1 сентября 2017 года добровольной реструктуризации обязательств Международного Банка Азербайджана и передачей проблемных активов в Аграркредит.

По мнению экспертов Fitch, в результате проведенной работы за прошедший год качество активов банка значительно улучшилось, коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 11%, а позиция ликвидности усилилась, что создает дополнительную подушку безопасности.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.