Фирудин Гурбанов: Показатели качества образования - не на должном уровне

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Ознакомившись с результатами экзаменов, проведенных Государственной комиссией по приему студентов в IX-XI классах, становится ясно, что показатели качества образования - не на должном уровне".

Как отмечает Report, об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, в последнее время возросло количество абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах 200 и еще более низкие баллы: "Хотя в этом году результаты были хорошими, пока нам все же не удалось поднять качество образования до желаемого уровня".

Ф.Гурбанов заявил, что в последние годы наблюдалось снижение количества первоклассников: "Однако, по сравнению с 2013 годом, в этом году количество первоклассников увеличилось на 12%. По сравнению с прошлым годом, количество абитуриентов, набравших 500 и более баллов, также увеличилось на 37%. Эти показатели дают основание для того, чтобы быть оптимистами".