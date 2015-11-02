 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Finca Azərbaycan подал в суд на Bank Standard

    НКО выдвинула иск об удержании долга

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Небанковская коммерческая организация Finca Azərbaycan подала в суд на коммерческий банк Bank Standard.

    Как сообщает Report, НКО выдвинула иск об удержании долга.

    Бакинский административно-экономический суд №1 не удовлетворил ходатайство об изменении судебной принадлежности. Не согласившись с решением, Bank Standard подал апелляционную жалобу. 

    Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi