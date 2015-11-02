Finca Azərbaycan подал в суд на Bank Standard

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Небанковская коммерческая организация Finca Azərbaycan подала в суд на коммерческий банк Bank Standard.

Как сообщает Report, НКО выдвинула иск об удержании долга.

Бакинский административно-экономический суд №1 не удовлетворил ходатайство об изменении судебной принадлежности. Не согласившись с решением, Bank Standard подал апелляционную жалобу.

Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде.