Finca Azərbaycan подал в суд на Bank Standard

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Небанковская коммерческая организация Finca Azərbaycan подала в суд на коммерческий банк Bank Standard.
Как сообщает Report, НКО выдвинула иск об удержании долга.
Бакинский административно-экономический суд №1 не удовлетворил ходатайство об изменении судебной принадлежности. Не согласившись с решением, Bank Standard подал апелляционную жалобу.
Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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