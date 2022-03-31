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Компания Finca Azerbaijan оштрафована

Компания Finca Azerbaijan оштрафована В Азербайджане на некоммерческую компанию составлен протокол о штрафе.
Происшествия
31 марта 2022 г. 09:37
Компания Finca Azerbaijan оштрафована

В отношении небанковской кредитной организации Finca Azerbaijan составлен протокол о штрафе.

Как сообщает Report, административный протокол составлен на ООО "Небанковская кредитная организация Finca Azerbaijan" по статье 518.1 (нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности) Кодекса об административных правонарушениях. Дело направлено в Сумгайытский городской суд.

По указанной статье на физических лиц налагается предупреждение или штраф в размере от двадцати до тридцати манатов, на должностных лиц - от ста до ста пятидесяти манатов, на юридических лиц - от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Finca Azərbaycan"a cərimə protokolu yazılıb

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