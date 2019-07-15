FIMSA оштрафовала компанию на сумму более 12 тыс. долларов

Палата по надзору за финансовыми рынками (FIMSA) оштрафовала Arash Medical Company на 12 264 долларов.

Как сообщает Report, компания была признана виновной по статье 430.4 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Данная статья предусматривает ответственность за невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

Напомним, что правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Жалоба на решение Насиминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном судом.

Отметим, что компания Arash Medical Company функционирует на рынке предоставления медицинских услуг Азербайджана с 1994 года. В настоящее время деятельность компании включает продажу медицинского оборудования и расходных материалов, обучение персонала, установку, ремонт и наладку медицинского оборудования и проектирование объектов здравоохранения.