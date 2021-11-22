Фикрет Мамедов: Нотариусы оказывают услуги семьям шехидов за свой счет

"В настоящее время Министерство юстиции, являющееся активным участником системы “Электронное правительство”, оказывает гражданам около 35 различных электронных услуг. За последние 5 лет число их пользователей превысило 15 миллионов".

"В настоящее время Министерство юстиции, являющееся активным участником системы “Электронное правительство”, оказывает гражданам около 35 различных электронных услуг. За последние 5 лет число их пользователей превысило 15 миллионов".

Как передает Report, об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.

"Посредством созданной министерством Единой электронной базы правовых актов, включающей десятки тысяч нормативных документов, каждый может бесплатно в режиме реального времени получить законодательный акт. Только в этом году число пользователей данного электронного ресурса превысило 4 миллиона.

Одновременно открыты широкие возможности для применения инноваций “Электронный нотариат”. Кроме того, как новый этап цифровизации, создано приложение “Мобильный нотариат”. Его пользователи могут без посещения нотариального офиса оформить различные нотариальные действия посредством видеосвязи, в том числе из-за рубежа. Эта новая система уже насчитывает более двухсот тысяч пользователей.

Интеграция других государственных органов в электронные реестры юстиции создала дополнительные условия для удовлетворенности граждан. К примеру, электронные базы министерства, отражающие различные сведения о населении, эффективно используются при обращениях в органы труда и социальной защиты, в Министерство экономики – для получения различных лицензий, многие документы можно получить в онлайн порядке.

Следует особо отметить нотариальную услугу, оказываемую в центрах DOST, имеющих большое социальное значение. Граждане могут осуществить нотариальную операцию, немедленно связавшись с нотариусом по видеосвязи посредством созданных здесь кабинетов электронного нотариата. Для улучшения бизнес-среды аналогичные услуги созданы и в банках.

Должен также отметить, что нотариусы, подавляющее большинство которых являются частными, присоединившись к призывам главы государства и первой леди о проявлении большого внимания и заботы о семьях шехидов, демонстрируя высокую гражданскую позицию и социальную ответственность, оказывают услуги семьям шехидов за свой счет.

Кроме того, в целях повышения эффективности муниципальной деятельности, обеспечения доступности муниципалитетов для граждан министерство подготовило специальный портал, охватывающий муниципалитеты. Благодаря использованию возможностей данного портала значительно повысились качество методологической помощи муниципалитетам и эффективность административного контроля за их деятельностью", - отметил Фикрет Мамедов.