Федая Лачын выходит на свободу

Федая Лачын, арестованная за оказание помощи в побеге заключенным в Баку, завтра выходит на свободу.

Об этом Report сообщила адвокат Ф.Лачын Нуренгиз Гараева.

По ее словам, певица будет выпущена из Бакинского следственного изолятора №1 утром 29 октября.

Срок наказания Ф.Лачын, арестованной 30 октября 2017 года, был сокращен до 2 лет решением Бакинского апелляционного суда.

По приговору суда от 30 сентября, срок наказания командира конвойного табора Бахруза Абдуллаева сокращен до 3-х лет, он будет отбывать наказание в учреждении отбывания наказания участкового типа. Наказание обвиняемого Фуада Гаджиева сокращено до 4-х, Гюнай Атакишиевой - 5 лет лишения свободы.

Срок заключения обвиняемых Магомеда Гаджиева, Исрафила Солтанова, Тарлана Зейналова, Анара Аскерова сокращен до 4-х лет. Наказание Агиля Наджафова сокращено до 8 лет, Джейхуна Самедова – 8 лет и 6 месяцев, Турала Поладханова – 8 лет и 3 месяцев.

Напомним, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября 2017 года в Баку заключенных, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Ф.Лачын к 5 годам тюрьмы, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 9, начальника караула Джейхуна Самедова - 9, его заместителей - Турала Поладханова - 8,5 годам, Фуада Гаджиева - 8,5, таксиста Магомеда Гаджиева - 7, Гюнай Атакишиеву - 6, Агиля Наджафова - 9, Исрафила Солтанова - 7, Шахмара Бейализаде - 7, Тарлана Зейналова - 7, Анара Аскерова - 7 и Али Агами (наказания объединены) 20 годам лишения свободы.

По приговору, Б.Абдуллаев был оправдан по статье 179-й (присвоение) УК, а статья 311-я (получение взятки) была удалена из обвинения.