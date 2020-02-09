Фактическая погода в Азербайджане

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана распространил информацию о фактической погоде на территории страны.

Как сообщили Report в министерстве, по информации на 12:00, 9 февраля наблюдающийся на территории страны дождь перешел в снег, в некоторых местах осадки приняли интенсивный характер, в некоторых местах образовался снежный покров.

Количество выпавшего снега составило: в Габале 29 мм (52% месячной нормы), Лянкяране, Шабрани 25 мм (47% месячной нормы), Хыналыге, Кишчае (Шеки) 23 мм (50% месячной нормы), Гёйчае (63% месячной нормы), Астаре 22 мм, Гедабеке 21 мм, Гырызе 21 мм (84% месячной нормы), Огузе 19 мм (38% месячной нормы), Халтане 17 мм (68% месячной нормы), Дашкесане 15 мм, Шеки 15 мм, Бейлагане, Губе 14 мм (46% месячной нормы), Загатале 13 мм, Кюрдамире, Гусаре 12 мм, Дашкесане 11 мм, Набрани, Ярдымлы 10 мм, Алтыагадже, Лерике, Гёйгёле 9 мм, Агдаме, Тертере, Кирене (Товуз), Джафархане 8 мм, Ордубаде, Агдере (Ордубад), Балакене, Имишли 7 мм, Барде 6 мм, Шахбузе 5 мм, Шабрани 4 мм, Билясуваре, Маразе 3 мм, Исмаиллы, Хачмазе 2 мм, Шамахы, Товузе, Шемкире, Гяндже, Нахчыване, Шаруре, Сядяряке, Нефтчале, Зардабе, Мингячевире 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове: в Забрате, Маштаге 6 мм, Баку 3 мм, Сумгайыте, Нефтяных камнях, Пираллахы, острове Чилов 1 мм.

Высота снежного покрова: в Агдере, Хыналыге 43 см, Сарыбаше 42 см, Шахдаге, Гырызе 40 см, Алтыагадже 36 см, Халтане 35 см, Кишчае 30 см, Габале 29 см, Гёйгёле 28 см, Дашкесане 27 см, Огузе 23 см, Гусаре 20 см, Шеки 18 см, Гёйчае 17 см, Загатале 16 см, гидрометеорологической станции (ГМС) в Бейлагане, Гедабеке, ГМС Гёйгёль Хаджикенд 15 см, в Гёйгёле 14 см, Гедабеке, Кирене (Товуз), Губе 11 см, Шахбузе, Гёйгёле (Хаджикенд), Лерике, Балакене, Барде, Ордубаде, Маразе, Хачмазе, Набрани, Шабране, Тертере, Шаруре, Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Агдаме 1-10 см.

Ветер: скорость северо-западного ветра в Пираллахы, Маштаге временами достигала 35 м/с, в Баку 30 м/с, Аляте 28 м/с, острове Гум, на Нефтяных камнях 27 м/с, Сумгайыте 24 м/с, острове Чилов 22 м/с, Забрате 21 м/с. Согласно данным станции Нефтяные камни, высота волн достигала 6 метров.

Минимальная низкая температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила около 0 градусов, в низменных районах - 0-2 градусов мороза, в горных районах 5-8, в высокогорных районах 15-18 градусов мороза, в Нахчыванской АР 0-5 градусов мороза.