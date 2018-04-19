"Файтончу Назим" проиграл иск против оперировавшего его врача

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском райсуде завершился судебный процесс по иску певца Назима Пишьяры, более известного как "Файтончу Назим", поданного против хирурга клиники Elmed Эльмана Азимова.

Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Алмаз Сулеймановой был зачитан вердикт. Суд не удовлетворил иск "Файтончу Назима".

Напомним, что по заявлению Назима Пишьяры, он был прооперирован хирургом клиники Elmed Эльманом Азимовым, однако после операции состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем пришлось повторно оперироваться в Израиле и Турции. В настоящее время певец чувствует себя нормально.

"“Файтончу Назим" потребовал наказать врача за содеянное, обратившись в Генпрокуратуру, Бакинскую городскую прокуратуру и прокуратуру Бинагадинского района.

Врач Э.Азимов отрицает обвинения, предъявленные ему "Файтончу Назимом".