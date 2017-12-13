Фадаю Лачын не освободили - ОБНОВЛЕНО 

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде прошел суд по обращению певицы Фадаи Лачын, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова присутствовала и сама Ф. Лачын.

Она попросила изменить избранную в ее отношении меру пресечения в виде ареста.

В заявлении журналистам адвокат Ф. Лачын Тюркэль Сулеймани отметил, что суд не удовлетворил ходатайство.

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Сегодня в Насиминском районном суде начался суд по обращению певицы Фадаи Лачын, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова присутствует и сама Ф. Лачын.

Она просит изменения избранной в ее отношении меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября этого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.