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    Фадаю Лачын не освободили - ОБНОВЛЕНО 

    На судебном заседании присутствовала и сама певица

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде прошел суд по обращению певицы Фадаи Лачын, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова присутствовала и сама Ф. Лачын.

    Она попросила изменить избранную в ее отношении меру пресечения в виде ареста.

    В заявлении журналистам адвокат Ф. Лачын Тюркэль Сулеймани отметил, что суд не удовлетворил ходатайство.

    ***12:28

    Сегодня в Насиминском районном суде начался суд по обращению певицы Фадаи Лачын, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова присутствует и сама Ф. Лачын.

    Она просит изменения избранной в ее отношении меры пресечения в виде ареста.

    Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября этого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана крайняя мера пресечения в виде ареста. 

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