Фадая Лачын: В этом деле меня обманули

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе арестованной по обвинению в оказании помощи в побеге заключенным в Баку певицы Фадаи Лачын.

Как сообщает Report, на процессе огласили решение, согласно которому апелляционная жалоба Ф. Лачын не была удовлетворена и решение суда первой инстанции оставлено неизменным.

В заявлении журналистам адвокат Ф. Лачын Тюркэль Сулейманлы сказал, что на суде его подзащитная заявила о проблемах со здоровьем: "Фадая Лачын не жалуется на условия содержания. Однако она сказала, что ей сложно с физической точки зрения.

По словам адвоката, Ф. Лачын заявила: "В этом деле меня обманули".

Напомним, что Ф. Лачын требовала изменения избранной в ее отношении меры пресечения в виде ареста. Насиминский районный суд не удовлетворил ходатайство, и певица подала из указанного постановления апелляционную жалобу.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября этого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.