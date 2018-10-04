Еврокомиссия намерена провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной по газу

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович намерен скоро обратиться к своим коллегам из России и Украины для созыва трехсторонней встречи по газу на министерском уровне в ближайшие недели.

"У нас было несколько очень интенсивных сессий в прошлом месяце на экспертном уровне между высокопоставленными экспертами России, Украины и Еврокомиссии по всем темам, которые мы выделили в качестве важных приоритетов, когда встречались на политическом уровне в последний раз перед летними каникулами. Мы в настоящее время оцениваем результаты этих дискуссий. Я намереваюсь обратиться в скором времени к российским и украинским коллегам, чтобы вновь созвать на политическом уровне трехсторонние переговоры в ближайшие недели", — сказал РИА Новости Шефчович, передает Report.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.