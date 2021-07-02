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ЕВРО-2020: Дорожная полиция обратилась к участникам движения

ЕВРО-2020: Дорожная полиция обратилась к участникам движения Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Главного управления полиции города Баку в связи с предстоящим 3 июля матчем Дания-Чехия на Бакинском Олимпийском стадионе ЕВРО-2020 обратилось к участникам дорожного движения.
Происшествия
2 июля 2021 г. 15:00
ЕВРО-2020: Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Главного управления полиции города Баку в связи с предстоящим 3 июля матчем Дания-Чехия на Бакинском Олимпийском стадионе ЕВРО-2020 обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В целях обеспечения безопасности движения на дорогах в рамках последней игры чемпионата Европы по футболу в Баку водители, движущиеся в направлении проспекта Зии Буниятова, должны учитывать, что движение в направлении от Бакинского транспортного агентства будут ограничено, а водители, движущиеся по улице Халила Рзы Улутюрка, бульвару Беюк Шор, деревне атлетов и проспекту Гейдара Алиева - что движение от Службы АСАН №5, по улице Халила Рзы Улутюрка, вокруг деревни атлетов, в направлении бульвара Бёюк Шор будет ограничено.

На эту территорию могут въезжать транспортные средства, оснащенные знаками отличия Оргкомитета. Водителей просят в день, когда будет проходить футбол, пользоваться в течение дня общественным транспортом, ограничив использование личных легковых автомобилей: "Мы еще раз просим граждан соблюдать правила, предусмотренные в связи с пандемией. Кроме того, мы хотим отметить, что граждане, желающие посмотреть футбол, будут обеспечены специальными экспресс-транспортными средствами, следующими от станции метро Гара Гараев, а также парка Самеда Вургуна".

Матч Дания-Чехия начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: DYP hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi

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