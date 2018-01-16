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    Эвакуатор на высокой скорости сбил насмерть попрошайку в Баку

    Женщина скончалась на месте© Report

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/В Наримановском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

    Report сообщает, что инцидент произошел на пересечении улицы Абдульвахаба Саламзаде и проспекта «Азадлыг».

    В то время как 43-летняя Абдуллаева Рухия попрошайничала на указанной территории, ее на высокой скорости сбил автомобиль марки "İsuzu" эвакуаторской службы «188». Женщина скончалась на месте.

    По факту начато уголовное дело в Управлении полиции Наримановского района. Водитель автомобиля задержан. 

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