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Этибар Мирзоев: “В ТЦ Бина сгорела территория площадью 3 тыс. квадратных метров”

​Этибар Мирзоев: “В ТЦ Бина сгорела территория площадью 3 тыс. квадрат

“По предварительным данным, пожар в торговом центре Бина охватил территорию площадью приблизительно 2-3 тысячи квадратных метров”.

Как передаетReport, об этом сообщил заместитель главы МЧС Азербайджана Этибар Мирзоев.

По словам замминистра, точные причины возгорания пока не установлены

“Точные причины пожара будут ясны после проведения расследования. В настоящий момент завершаются последние работы по тушению пожара, ведутся работы по охлаждению. Будет также определен размер ущерба, нанесенного предпринимателям”.

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