Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" похоронен - ОБНОВЛЕНО

Гаджигабул. 4 ноября. REPORT.AZ/ Тело Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа" предано земле.

Как сообщает аранское бюро Report, он похоронен на городском кладбище Гаджигабула.

***12:43

Тело Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа" передано семье.

Об этом аранскому бюро Report сообщили родственники Э. Мамедова.

В информации сообщается, что сегодня тело Э. Мамедова было передано семье и привезено в Гаджигабульский район для погребения.

Отметим, что в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из-под конвойной охраны во время этапирования в Баку 23 октября 2017 года неоднократно судимого ранее и обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений Э. Мамедова поступила информация, что он скрывается в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.

В ходе проверки, проведенной для уточнения информации, было установлено, что Э. Мамедов и И. Азимов 1 ноября в 11 часов вечера на принадлежащем последнему автомобиле вместе со столичными жителями Анаром Аскеровым и Шахмаром Байализаде ехали по трассе Баку-Алят. Для их задержания была проведена спецоперация.

Однако названные лица не подчинились законному требованию выполняющих служебные обязанности сотрудников полиции остановить транспортное средство на полицейском посту, наехали на них на автомобиле, открыли огонь из огнестрельного оружия и попытались скрыться.

Ответными мерами с использованием табельного оружия в установленном в законодательстве порядке оперативной группой были ранены Э. Мамедов и И. Азимов. Они скончались по дороге в лечебное заведение, куда должны были быть доставлены для оказания медицинской помощи. Другой раненый А. Аскеров был госпитализирован, а не получивший ранения Ш. Байализаде был задержан.