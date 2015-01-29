​ЕСПЧ огласил два решения по Азербайджану

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека вынес решение по двум делам из Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на сайт ЕСПЧ.

Был вынесен вердикт по делу "Узеир Джафаров против Азербайджана", который обратился в суд в связи с неправомерностью закрытия уголовного дела касательно нанесения ему телесных повреждений.

ЕСПЧ постановил, что в данном деле имело место нарушение статьи 3 в вопросе расследования. При этом суд отметил отсутствие нарушения этой же статьи в вопросе обращения с У.Джафаровым. Суд обязал выплатить истцу 10 тысяч евро в качестве морального ущерба и 4,4 тысяч евро на затраты и расходы.

ЕСПЧ также огласил решение по делу Адалята Ахвердиева относительно выселения его из дома и сноса последнего в связи с реализацией строительного проекта.

Суд усмотрел в деле нарушение протокола 1 статьи 1 Конвенции по правам человека, однако отложил дату по окончательному определению суммы взыскания за ущерб.