Еще одна проблема с балконами на улицах Баку - ФОТО

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку балконы зданий находятся в аварийном состоянии.

Как сообщает Report, балконы здания по улице Иззет Оруджевой, 22 создают опасность для пешеходов.

Так, железные и деревянные конструкции балконов изжили срок годности и находятся в аварийном состоянии. То есть, деревянные доски и куски железа в любой момент могут упасть на пешеходов и нанести им увечья.

Как сообщил Report заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, будет проведен осмотр данной территории и будут приняты соответствующие меры: "Проблемы с балконами будут устранены".