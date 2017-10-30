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    Еще одна проблема с балконами на улицах Баку - ФОТО

    ИВ: Проблемы с балконами будут устранены© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку балконы зданий находятся в аварийном состоянии.

    Как сообщает Report, балконы здания по улице Иззет Оруджевой, 22 создают опасность для пешеходов.

    Так, железные и деревянные конструкции балконов изжили срок годности и находятся в аварийном состоянии. То есть, деревянные доски и куски железа в любой момент могут упасть на пешеходов и нанести им увечья.

    Как сообщил Report заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, будет проведен осмотр данной территории и будут приняты соответствующие меры: "Проблемы с балконами будут устранены".

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