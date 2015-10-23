​Еще одна известная компания подала иск в отношении Ибрагима Нехрамли из-за задолженности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество Holcim Azerbaijan подало в суд на Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Авеста".

Как сообщает Report, ОАО Holcim Azerbaijan выдвинуло требование об уплате денежной суммы.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Как сообщил Report владелец "Концерна Авеста" Гаджи Ибрагим Нехрамли, у него нет информации о том, что Holcim Azerbaijan выдвинул против них иск: "Этим делом занимаюсь не я, а мой адвокат. Если Holcim подал на нас в суд, прекрасно. Пусть выиграют дело. Не могу ничего добавить к этому. Я даже не знаю номер адвоката, который занимается этим делом. Речь идет о сумме примерно в 15 тыс. манатов. Кто хочет, пусть подает в суд, что здесь такого? Это компании, где мы работаем вместе".

Отметим, "Концерн Авеста" занимается строительством многоэтажных жилых домов и других объектов. Против "Концерна Авеста" неоднократно выдвигались иски из-за задолженности.