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Еще один рабочий разбился, упав с высоты

Еще один рабочий разбился, упав с высоты Рабочий Рамзи Мамиев 1986 г.р. скончался от полученных травм, упав с крыши здания
Происшествия
23 февраля 2021 г. 10:40
Еще один рабочий разбился, упав с высоты
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22 февраля в районе 14 часов в прокуратуру Саатлинского района поступила информация о том, что на территории села Вархакенд рабочий скончался от полученных травм во время ремонтно-строительных работ.

Как сообщили Report в прокуратуре Саатлинского района, рабочий Рамзи Мамиев 1986 г.р. скончался от полученных травм, упав с крыши здания птицеводческого предприятия, ремонтом которой занимался в селе Вархакенд.

По факту в прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда).

Сотрудники совместно с судмедэкспертом осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы и выполнены другие процессуальные мероприятия.

Следствие продолжается.

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