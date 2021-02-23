Еще один рабочий разбился, упав с высоты

Рабочий Рамзи Мамиев 1986 г.р. скончался от полученных травм, упав с крыши здания

22 февраля в районе 14 часов в прокуратуру Саатлинского района поступила информация о том, что на территории села Вархакенд рабочий скончался от полученных травм во время ремонтно-строительных работ.

Как сообщили Report в прокуратуре Саатлинского района, рабочий Рамзи Мамиев 1986 г.р. скончался от полученных травм, упав с крыши здания птицеводческого предприятия, ремонтом которой занимался в селе Вархакенд.

По факту в прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда).

Сотрудники совместно с судмедэкспертом осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы и выполнены другие процессуальные мероприятия.

Следствие продолжается.