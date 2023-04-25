Еще один из пострадавших при взрыве в Билясуваре детей доставлен в Баку

Еще один из пострадавших при взрыве в Билясуваре детей доставлен в Баку

Еще один из пострадавших при взрыве в жилом здании в Билясуваре детей доставлен в Баку.

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Еще один из пострадавших при взрыве в жилом здании в Билясуваре детей доставлен в Баку. Как передает муганское бюро Report, пострадавшая при взрыве Ф.Алиева 2009 г.р. была переведена из Билясуварской районной центральной больницы в Республиканский ожоговый центр. Ранее ее сестра, также пострадавшая в результате взрыва, была переведена в одну из столичных больниц. Отметим, что вчера вечером в одном из расположенных в Билясуваре пятиэтажных жилых домов произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения. Подпишитесь на наш Telegram канал