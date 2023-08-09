Еще один человек утонул в море в Лянкяране

Еще один человек утонул сегодня в море в Лянкяранском районе.

Еще один человек утонул сегодня в море в Лянкяранском районе.

По данным Южного бюро Report, в селе Сутамурдов Лянкяранского района из воды в бессознательном состоянии вытащили тонущего жителя Джалилабадского района Нурлана Алафат оглу Амирова (2007 г. р.). Бригада скорой медицинской помощи оказала первую необходимую помощь. Однако, когда подростка доставили в Центральную больницу Лянкярана, он уже не подавал никаких признаков жизни. Тело было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для осмотра.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, что вчера в том же районе тонули 5 человек. 2 из них погибли, 3 спасены.