О нас

Еще один человек утонул в море в Лянкяране

Еще один человек утонул в море в Лянкяране Еще один человек утонул сегодня в море в Лянкяранском районе.
Происшествия
9 августа 2023 г. 19:41
Еще один человек утонул в море в Лянкяране

Еще один человек утонул сегодня в море в Лянкяранском районе.

По данным Южного бюро Report, в селе Сутамурдов Лянкяранского района из воды в бессознательном состоянии вытащили тонущего жителя Джалилабадского района Нурлана Алафат оглу Амирова (2007 г. р.). Бригада скорой медицинской помощи оказала первую необходимую помощь. Однако, когда подростка доставили в Центральную больницу Лянкярана, он уже не подавал никаких признаков жизни. Тело было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для осмотра.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, что вчера в том же районе тонули 5 человек. 2 из них погибли, 3 спасены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda daha bir nəfər dənizdə boğulub

Экслюзивные новости

Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi