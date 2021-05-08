Еще двоих больных коронавирусом задержали в общественных местах

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 Уголовного кодекса Азербайджана в отношении 1 человека

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 7 мая на территории республики задержали в общественных местах двух больных коронавирусом.

Как сообщили Report из Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, в ходе которой один из них был доставлен домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения. Второй гражданин был госпитализирован в связи с состоянием его здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении 1 человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.