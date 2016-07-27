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    ​Еще двое пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" выписаны домой

    Лечение трех пострадавших продолжается

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Еще двое пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван сегодня во вторую половину дня выписаны домой.

    Об этом Report сообщили из министерства обороной промышленности.

    В сообщении говорится, что лечение трех пострадавших продолжается.

    Отметим, что 26 июля в 15:35 на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошел взрыв, в результате которого погибли 2, были ранены 24 человек. 

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