​Еще двое пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" выписаны домой

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Еще двое пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван сегодня во вторую половину дня выписаны домой.

Об этом Report сообщили из министерства обороной промышленности.

В сообщении говорится, что лечение трех пострадавших продолжается.

Отметим, что 26 июля в 15:35 на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошел взрыв, в результате которого погибли 2, были ранены 24 человек.