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Еще 7 человек оштрафованы за нарушения на свадебных торжествах

Еще 7 человек оштрафованы за нарушения на свадебных торжествах 11 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 65 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
12 августа 2021 г. 10:23
Еще 7 человек оштрафованы за нарушения на свадебных торжествах
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11 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 65 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в МВД.

Мониторинги проводились в 61 доме торжеств и 4 частных участках, где были организованы свадебные церемонии.

По итогам проверок в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.

Кроме того, 7 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

619 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Toy qaydalarını pozan daha 1 nəfər barəsində cinayət işi başlanıb, 7 nəfər cərimələnib

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