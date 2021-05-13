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Еще 5 человек попытались проникнуть на деоккупированные территории

Еще 5 человек попытались проникнуть на деоккупированные территории Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции задержаны еще пятеро лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.
Происшествия
13 мая 2021 г. 14:35
Еще 5 человек попытались проникнуть на деоккупированные территории

Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции задержаны еще пятеро лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, около 6 часов утра 13 мая 5 человек попытались проникнуть с территории села Гаджимамедли на освобожденную территорию Агдамского района с целью выпаса мелкого рогатого скота.

Указанные лица были задержаны, в отношении них применены меры административного взыскания.

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