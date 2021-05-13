Еще 5 человек попытались проникнуть на деоккупированные территории

Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции задержаны еще пятеро лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции задержаны еще пятеро лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, около 6 часов утра 13 мая 5 человек попытались проникнуть с территории села Гаджимамедли на освобожденную территорию Агдамского района с целью выпаса мелкого рогатого скота.

Указанные лица были задержаны, в отношении них применены меры административного взыскания.