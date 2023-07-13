Еще 29 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

13 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодых людей, желающих служить на должностях рядового и младшего начальствующего состава в городских, районных органах полиции республики.

13 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодых людей, желающих служить на должностях рядового и младшего начальствующего состава в городских, районных органах полиции республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На следующий этап отборочного тура были допущены 236 человек из обратившихся в МВД онлайн, из них 29 - участники Отечественной войны.

Министр В.Эйвазов пожелал молодым людям, которые после успешного прохождения и других этапов отбора будут приняты на службу в органы внутренних дел, успехов в дальнейшей деятельности, дал задания и рекомендации.