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Еще 29 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

Еще 29 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции 13 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодых людей, желающих служить на должностях рядового и младшего начальствующего состава в городских, районных органах полиции республики.
Происшествия
13 июля 2023 г. 13:39
Еще 29 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

13 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодых людей, желающих служить на должностях рядового и младшего начальствующего состава в городских, районных органах полиции республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На следующий этап отборочного тура были допущены 236 человек из обратившихся в МВД онлайн, из них 29 - участники Отечественной войны.

Министр В.Эйвазов пожелал молодым людям, которые после успешного прохождения и других этапов отбора будут приняты на службу в органы внутренних дел, успехов в дальнейшей деятельности, дал задания и рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 29 Vətən müharibəsi iştirakçısı polis orqanlarında xidmətə qəbul olunub

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