В Азербайджане 169 человек оштрафованы за СМС о якобы участии на похоронах

© Report https://report.az/storage/news/e652f8ffc81385deb521c8fd94c5a24e/ec8c7da8-4a27-47f9-ae83-7e40264309a9_292.jpg

Установлены личности еще 169 человек, отправивших СМС-сообщение на короткий номер 8103 для получения разрешения на якобы участие на похоронах родственника. Все эти лица были оштрафованы в административном порядке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

18-20 апреля в различных районах Баку и республики были установлены 169 лиц, воспользовавшиеся подобным методом для получения разрешения и нарушившие правила особого карантинного режима.

В отношении нарушителей приняты меры по ст. 211 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и каждый из них оштрафован на 100 манатов.