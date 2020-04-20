В Азербайджане 169 человек оштрафованы за СМС о якобы участии на похоронах

Установлены личности еще 169 человек, отправивших СМС-сообщение на короткий номер 8103 для получения разрешения на якобы участие на похоронах родственника. Все эти лица были оштрафованы в административном порядке.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
18-20 апреля в различных районах Баку и республики были установлены 169 лиц, воспользовавшиеся подобным методом для получения разрешения и нарушившие правила особого карантинного режима.
В отношении нарушителей приняты меры по ст. 211 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и каждый из них оштрафован на 100 манатов.