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В Азербайджане 169 человек оштрафованы за СМС о якобы участии на похоронах

​Еще 169 человек оштрафованы за СМС о якобы участии на похоронах

© Report

Установлены личности еще 169 человек, отправивших СМС-сообщение на короткий номер 8103 для получения разрешения на якобы участие на похоронах родственника. Все эти лица были оштрафованы в административном порядке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

18-20 апреля в различных районах Баку и республики были установлены 169 лиц, воспользовавшиеся подобным методом для получения разрешения и нарушившие правила особого карантинного режима. 

В отношении нарушителей приняты меры по ст. 211 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и каждый из них оштрафован на 100 манатов. 

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