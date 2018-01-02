ЕС призвал Иран гарантировать свободу выражения мнений

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Европейский союз поддерживает контакты с властями Ирана и ожидает, что гражданам республики будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.

"Мы поддерживаем контакты с иранскими властями. Мы ожидаем, что право на мирные демонстрации и свобода выражения мнений будут гарантированы, как заявлял президент Рухани", - написала К.Рей в своем Twitter.

Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка. За участие в беспорядках арестованы почти 400 человек.