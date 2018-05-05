ЕС и Британия согласовали общую структуру переговорных тем по Brexit

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

Темы на данном этапе носят предварительный характер. "Эти темы для обсуждения были согласованы с Британией в ходе раунда переговоров со 2 по 4 мая для структурирования предстоящих встреч", — говорится в документе рабочей группы по подготовке и проведению переговоров, на который указал собеседник агентства.

В качестве первого блока выделена основа для сотрудничества, включающая в числе прочего вопросы управления, урегулирования споров, взаимодействия со структурами ЕС.

Второй блок вопросов включает экономическое сотрудничество, в том числе в таможенной сфере, в области финансовых услуг, энергетики и транспорта.

Третий блок содержит вопросы партнерства в сфере безопасности и обороны. Наконец, в рамках четвертого блока планируется обсуждать вопросы защиты данных, инновации, науку и культуру.