Эрдоган заявил о готовности помочь Индонезии после землетрясения

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности помочь властям Индонезии после землетрясения, в результате которого погибли более 800 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

"Я молюсь за наших братьев и сестер, погибших при землетрясении и цунами в Индонезии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и приношу мои глубокие соболезнования народу Индонезии. Турция готова сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Индонезии залечить свои раны", — написал Эрдоган.