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    Эрдоган: "Угрозы не заставят Турцию отступить"

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.

    Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

    «Мы являемся наследниками такой истории, что нас невозможно запугать угрозами. Сейчас мы переживаем период, из которого должны выйти еще более крепкими хозяевами этой земли, которая вместе со всей своей радостью и болью принадлежит нам на протяжении тысячелетия», — сказал Эрдоган.

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