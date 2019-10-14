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Эрдоган: Турция препятствует тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию

​Эрдоган: Турция препятствует тем, кто хочет расчленить Сирию

Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход контртеррористической операции "Источник мира", проводимой турецкой армией к востоку от реки Евфрат в Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган также опроверг утверждения о побеге пленных боевиков ДЕАШ в зоне проведения операции. "Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - заявил турецкий лидер.

Он отметил также, что президенты Турции и РФ "в течение 24 часов" контактируют в связи ситуацией в Сирии, консультируюсь в случае возникновения каких-либо проблем. "Необходимые шаги мы также предпринимаем совместно", - добавил Эрдоган.

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