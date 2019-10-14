Эрдоган: Турция препятствует тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию

Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход контртеррористической операции "Источник мира", проводимой турецкой армией к востоку от реки Евфрат в Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган также опроверг утверждения о побеге пленных боевиков ДЕАШ в зоне проведения операции. "Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - заявил турецкий лидер.

Он отметил также, что президенты Турции и РФ "в течение 24 часов" контактируют в связи ситуацией в Сирии, консультируюсь в случае возникновения каких-либо проблем. "Необходимые шаги мы также предпринимаем совместно", - добавил Эрдоган.