О нас

Эрдоган принял азербайджанскую делегацию

Эрдоган принял азербайджанскую делегацию Заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов и заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Анар Насибов приняли участие в мероприятии, посвященном открытию нового судебного года 2024-2025, в Анкаре.
Происшествия
3 сентября 2024 г. 15:07
Эрдоган принял азербайджанскую делегацию

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов и заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Анар Насибов приняли участие в мероприятии, посвященном открытию нового судебного года 2024-2025, в Анкаре.

Как сообщает Report, в церемонии открытия участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Верховного суда Омер Керкез и генеральный прокурор Мухсин Шентюрк.

Гейдар Мамедов и заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров побывали на приеме у президента Эрдогана.

Члены делегации провели официальные встречи с турецкими коллегами, обсудив развитие правового сотрудничества и предстоящие мероприятия, включая 29-ю ежегодную конференцию Международной ассоциации прокуроров и COP29, которые пройдут в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоErdogan receives Azerbaijani delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib

Другие новости из категории

В Барде найдено тело пропавшей два дня назад 15-летней девушки
В Барде найдено тело пропавшей два дня назад 15-летней девушки
3 сентября 2024 г. 14:41
В Губе 20 водителей задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде
В Губе 20 водителей задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде
3 сентября 2024 г. 14:21
В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие
3 сентября 2024 г. 13:30
Госпогранслужба задержала в августе 311 разыскиваемых лиц
Госпогранслужба задержала в августе 311 разыскиваемых лиц
3 сентября 2024 г. 12:50
МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств
МВД: Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств
3 сентября 2024 г. 12:17
Полицейские задержали накануне 10 человек, разыскиваемых за мошенничество
Полицейские задержали накануне 10 человек, разыскиваемых за мошенничество
3 сентября 2024 г. 10:39
В Гейгеле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие
В Гейгеле столкнулись два грузовика, есть пострадавшие
3 сентября 2024 г. 09:14
У жителей Балакяна обнаружены оружие и боеприпасы
У жителей Балакяна обнаружены оружие и боеприпасы
3 сентября 2024 г. 08:25
В Баку 41-летняя женщина пострадала в ДТП
В Баку 41-летняя женщина пострадала в ДТП
3 сентября 2024 г. 06:28
В Уджаре в результате ДТП пострадали два человека
ФотоВ Уджаре в результате ДТП пострадали два человека
2 сентября 2024 г. 23:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi