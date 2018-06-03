Эрдоган пригласил президента Туркменистана на открытие газопровода TANAP

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в текущем месяце, сообщает Report со ссылкой на "Туркменистан сегодня".

Вопросы об интенсификации сотрудничества в топливно-энергетической сфере были обсуждены в ходе в ходе телефонного разговора между президентом Туркменистана и Турции.

Президент Туркменистана выразил благодарность за приглашение на церемонию открытия TANAP. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам.

В ходе разговора лидеры Туркменистана и Турции также рассмотрели транспортную тематику сотрудничества, являющуюся одним из самых актуальных направлений развития двусторонних отношений. "Формирующаяся в Туркменистане логистическая система международного значения превращает нашу страну в крупный транспортно-транзитный узел Евразии, особенно с учётом недавно введённого в эксплуатацию нового Международного морского порта в городе Туркменбаши", - отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.