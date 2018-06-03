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    Эрдоган пригласил президента Туркменистана на открытие газопровода TANAP

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в текущем месяце, сообщает Report со ссылкой на "Туркменистан сегодня". 

    Вопросы об интенсификации сотрудничества в топливно-энергетической сфере были обсуждены в ходе в ходе телефонного разговора между президентом Туркменистана и Турции. 

    Президент Туркменистана выразил благодарность за приглашение на церемонию открытия TANAP. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам.

    В ходе разговора лидеры Туркменистана и Турции также рассмотрели транспортную тематику сотрудничества, являющуюся одним из самых актуальных направлений развития двусторонних отношений. "Формирующаяся в Туркменистане логистическая система международного значения превращает нашу страну в крупный транспортно-транзитный узел Евразии, особенно с учётом недавно введённого в эксплуатацию нового Международного морского порта в городе Туркменбаши", -  отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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