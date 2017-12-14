Эмигрировавший из Азербайджана с поддельными документами мужчина объявлен в розыск по линии Интерпола

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики продолжается следствие уголовного дела, возбужденного по фактам организации незаконной миграции, фальсификации официальных документов о якобы нарушении прав в Азербайджанской Республике, о якобы преследовании за политические убеждения и социальную принадлежность с целью получения за рубежом "политического убежища" и "вида на жительство".

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативной группой в составе сотрудников правоохранительных органов мероприятий, появились подозрения на то, что покинувший 4 мая 2017 года территорию Азербайджанской Республики житель Баку Гусейнов Рауф Фаик оглу подделал якобы выданные ему 24 октября 2015 года и 9 марта 2017 года и "заверенные документы", в которых были ложные сведения о преследовании его правоохранительными органами, возбуждении в его отношении уголовного дела, приглашении вместе с супругой Сеидовой Амалией Рафиг гызы в полицейское управление, привлечении к следствию в качестве подозреваемого лица. Хотя в его отношении не было проведено какого-либо расследования и он не привлекался к уголовной ответственности. С учетом вышесказанного, решением суда, в отношении подозреваемого по ст. 320.1 и 320.2 УК Р.Гусейнова была избрана мера пресечения в виде ареста и его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Р.Гусейнова продолжаются.