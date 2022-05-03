Embawood оштрафован

ООО Embawood оштрафовано за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

ООО Embawood оштрафовано за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Как сообщает Report, соответствующая структура составила административный протокол на ООО Embawood по статье 211.3 Кодекса об административных проступках, протокол направлен в Бинагадинский районный суд на рассмотрение.

На процессе под председательством судьи Махиры Керимовой было вынесено решение. Компания должна выплатить штраф.

Напомним, что за данное правонарушение на физическое лицо налагается штраф в размере 200 манатов, должностное лицо уплачивает 600 манатов, юридическое лицо - 1200 манатов.