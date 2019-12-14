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Эльвин Исаев депортирован из Украины в Азербайджан

​Эльвин Исаев депортирован из Украины в Азербайджан

Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. за нарушение требований  миграционного законодательства Украины 12 декабря 2019 года был депортирован в Азербайджан на основе свидетельства на возвращение.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Сообщается, что обращение Э.Исаева в Государственную миграционную службу для обеспечения потребностей в связи с его нынешним положением было удовлетворено, он прошел добровольное медицинское обследование, ему было предоставлено временное убежище.

В то же время на основе решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об аресте Э.Исаева в связи с уголовным делом, следствие по которому ведется в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры АР, он 14 декабря был размещен в следственном изоляторе №1 Пенитенциарной службы. 

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