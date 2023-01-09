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Эльшад Гаджиев: За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1830 вызовов

Эльшад Гаджиев: За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1830 вызовов За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1830 вызовов.
Происшествия
9 января 2023 г. 21:36
Эльшад Гаджиев: За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1830 вызовов

За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1 830 вызовов.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Сотрудники патрульно-постовой службы, полка быстрого реагирования, интеллектуального управления транспортом оказали необходимую помощь гражданам. Все вызовы, поступившие в МВД, были в центре внимания", - сказал он.

Э.Гаджиев также подчеркнул, что все звонки, поступившие на "102" со стороны граждан пожилого возраста и больных, которые не могли покинуть дома из-за непогоды, перенаправлялись в соответствующие полицейские участки.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Hacıyev: "Gün ərzində polis əməkdaşları 1 830 çağırışa çıxıblar"

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