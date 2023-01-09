Эльшад Гаджиев: За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1830 вызовов

За день сотрудники правоохранительных органов выехали на 1 830 вызовов.
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"Сотрудники патрульно-постовой службы, полка быстрого реагирования, интеллектуального управления транспортом оказали необходимую помощь гражданам. Все вызовы, поступившие в МВД, были в центре внимания", - сказал он.
Э.Гаджиев также подчеркнул, что все звонки, поступившие на "102" со стороны граждан пожилого возраста и больных, которые не могли покинуть дома из-за непогоды, перенаправлялись в соответствующие полицейские участки.