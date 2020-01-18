Эльшад Гаджиев: Дорожную полицию необоснованно обвинили во взяточничестве

Распространившееся в соцсетях видео, на котором, как утверждается, в столице сотрудник дорожной полиции берет взятку, всесторонне и полностью было изучено в Государственном управлении дорожной полиции. Все обвинения относительно того, что заснято на видео, необоснованны.

Об этом Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, 26 апреля прошлого года водитель автомобиля с государственным знаком 90-FX-065 нарушил требования горизонтальной дорожной разметки пункта 1.1 части 7 статьи 69 закона "О дорожном движении", в связи с чем был остановлен дорожной полицией:

"Гражданин Хамза Мурадов сошел с автомобиля и предъявил водительское удостоверение сотруднику дорожной полиции. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном нарушении по статье 327.2 Кодекса об административных проступках АР.

В ходе разбирательств было доказано, что сотрудник дорожной полиции в соответствующей закону форме обеспечил выполнение надлежащих обязанностей при совершении административных проступков. Никаких незаконных действий с его стороны не выявлено".

В социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, водитель, въезжавший в жилой комплекс "Qoşa Park" на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку, нарушил ПДД. В это время к нему подъехал преследовавший его автомобиль дорожной полиции и потребовал взятку.