Эльдар Самедов: До сих пор прояснены судьбы 170 пропавших без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана, по имеющимся на сегодняшний день данным, зарегистрировано 3990 пропавших без вести лиц.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.
Он отметил, что по итогам поисков и идентификации останков, проведенных в последние годы, прояснена судьба 170 граждан Азербайджана.
"Сегодня мы сталкиваемся здесь с новым фактом преступления, совершенного Арменией. Долгие годы армянская сторона лживо утверждала, что для гражданского населения Ходжалы был открыт гуманитарный коридор. Однако обнаруженное массовое захоронение свидетельствует о том, что ни о каком гуманитарном коридоре не было и речи", - сказал Самедов.
Напомним, что в апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.