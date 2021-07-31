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Эльданиза Салимова могут лишить депутатской неприкосновенности

Эльданиза Салимова могут лишить депутатской неприкосновенности Генеральный прокурор Кямран Алиев внес в Милли Меджлис представление о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова, избившего сотрудника полиции.
Происшествия
31 июля 2021 г. 12:21
Эльданиза Салимова могут лишить депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор Кямран Алиев внес в Милли Меджлис представление о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова, избившего сотрудника полиции.

Как сообщает Report, обращение будет рассмотрено на первом пленарном заседании внеочередной сессии парламента 3 августа.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror polisi döyən deputatın toxunulmazlığının ləğv edilməsi üçün Milli Məclisə təqdimat göndərib

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