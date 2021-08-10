Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию

Находящийся под арестом депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов, в отношении которого было принято решение о лишении депутатской неприкосновенности, подал апелляционную жалобу.

Находящийся под арестом депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов, в отношении которого было принято решение о лишении депутатской неприкосновенности, подал апелляционную жалобу.

По информации Report, он обратился с заявлением изменить меру пресечения в виде ареста.

Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде 11 августа.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглы.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На внеочередной сессии Милли Меджлиса 3 августа было принято решение о лишении депутата Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности.

В тот же день Бинагадинский районный суд Баку принял решение об избрании в отношении Э.Салимова меры пресечения в виде ареста на 3 месяца.